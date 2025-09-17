پخش زنده
پویانمایی سینمایی «یوز»، به کارگردانی رضا ارژنگی از ۲ مهر میزبان مخاطبان در سینماها میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پویانمایی سینمایی «یوز»، محصول جدید مرکز انیمیشن سوره به نویسندگی و کارگردانی رضا ارژنگی و تهیهکنندگی احسان کاوه از دوم مهر و همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید در سینماهای سراسر کشور روی پرده میرود.
با نزدیک شدن به زمان اکران، از نخستین تیزر رسمی این انیمیشن که ساخت آن برعهده امید میرزایی بوده است، رونمایی شد.
انیمیشن سینمایی «یوز» که با تکنیک سه بعدی ساخته شده است، روایتی فانتزی و پرماجرا از تکاپوی یک یوزپلنگ ایرانی برای بازگشت به آغوش وطن دارد.
انیمیشن «یوز» چهارمین اثر سینمایی مرکز انیمیشن سوره در چهار سال اخیر پس از نمایش عمومی انیمیشنهای «لوپتو»، «مسافری از گانورا» و «رویاشهر» در سینماهای سراسر کشور است.