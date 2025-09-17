یکی از کشاورزان آشتیانی به خبرنگار ما گفت: با وجود خشکسالی، الحمدلله امسال محصول خوبی برداشت کردیم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ قرآن بعد از نماز به پرداخت زکات توصیه کرده است و در این مطلب حکمتی است که شاید با شمارش اعداد و حساب و کتاب همخوانی نداشته باشد اما مفهوم برکت معنایی غیر از محاسبات مادی است.

زکات نه تنها یک عبادت بلکه پلی برای اتحاد و استحکام جامعه است که علاوه بر پاکی مال قلوب را به یکدیگر متصل می کند.

زکات چرخه‌ای از خیر و برکت را در جامعه به جریان می‌اندازد که شاید قدمی کوچک از سوی هر فرد تلقی شود اما قدم نهادن جامعه در این مسیر اثری بزرگ در زندگی جمعی به دنبال دارد.

حجت الاسلام ابوالفضل بندی کارشناس مسئول زکات کمیته امداد امام خمینی(ره) به خبرنگار صداوسیما در استان مرکزی گفت: اغلب درصد زکات شهرستان آشتیان صرف امور محرومین از جمله مخارج تحصیلی و درمانی و مابقی درصد صرف امور عمرانی شده است.