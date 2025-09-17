به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اولین سالگرد رحلت سردار رضا سراج پنجشنبه ۲۷ شهریور از ساعت ۱۶ در شهرک محلاتی، مسجد امام خمینی (ره) برگزار خواهد شد.

گفتنی است این سرباز جهادی اسلام مسئولیت سخنگو و معاون دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی را بر عهده داشت که سال گذشته در پی تحمل یک دوره بیماری دعوت حق را لبیک گفت. او همچنین تحلیلگر مسائل راهبردی بود که در حوزه سیاسی و فرهنگی تألیفات گوناگونی از خود برجای گذاشت.