به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مهدی خلیلی سوادکوهی رئیس هیئت ووشو مازندران گفت: تیم هیئت ووشو نور به عنوان نماینده استان مازندران در پیکار‌های لیگ ووشو جوانان باشگاه‌های کشور شرکت می‌کند.

او افزود: رنگ فیروزه شیراز، هیئت ووشو استان اصفهان، هیئت ووشو استان البرز، هیئت ووشو شهرستان نور، مقاومت، هیئت ووشو شهرستان فراشبند، هیئت ووشو بندر ماهشهر، سانا صنعت، هیئت ووشو استان قم و هیئت ووشو استان هرمزگان، ۱۰ تیم شرکت کننده در این رقابت‌ها خواهند بود.

خلیلی سوادکوهی در پایان گفت: آئین قرعه‌کشی رقابت‌های لیگ ووشو نونهالان-نوجوانان و جوانان کشور با حضور نمایندگان باشگاه‌های شرکت کننده، مجید ملکی دبیرکل فدراسیون، مهدی خانی رئیس کمیته مسابقات و سازمان لیگ و سایر مسئولان فدراسیون در محل آکادمی ملی ووشو برگزار شد.