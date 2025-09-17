پخش زنده
سومین کنگره بیماریهای انگلی مشترک انسان و حیوان امروز در مشهد آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، دبیر علمی سومین کنگره بیماریهای انگلی دام و انگلهای مشترک انسان و حیوان گفت: این کنگره ۲ روزه در دانشگاه فردوسی مشهد با شعار «مدیریت نوین بیماریهای انگلی، تامین سلامت یکپارچه و امنیت غذایی» سعی میکند پیام آور این مساله باشد که مدیریت آلودگیهای انگلی در دامپزشکی و پزشکی تنها با همکاری تمام متولیان امر از دانشگاه تا سازمانهای اجرایی امکان پذیر است.
الهه ابراهیم زاده آبکوه افزود: آلودگیهای انگلی در دامپزشکی نه تنها به دلایل اقتصادی که به لحاظ بهداشتی و همچنین به عنوان بیماریهای مشترک بین انسان و حیوان از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی ادامه داد: در سومین کنگره بیماریهای انگلی در مجموع تعداد ۴۲۱ مقاله به دبیرخانه ارسال شد که ۷۲ سخنرانی در ۱۰ بخش تخصصی ارائه میشود.