پخش زنده
امروز: -
مراسم قرعه کشی رقابتهای کشتی فرنگی بزرگسالان قهرمانی جهان بعد از ظهر امروز در شهر زاگرب به کرواسی برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج قرعه نمایندگان کشورمان به شرح زیر است:
۵۵ کیلوگرم (۱۸ کشتیگیر): پیام احمدی، پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با اولان موراتبیک اولو از قرقیزستان کشتی میگیرد.
۶۰ کیلوگرم (۲۵ کشتیگیر): علی احمدیوفا، در دور اول با کایتو اینابا از ژاپن کشتی میگیرد و در صورت پیروزی در این دیدار، در دور دوم به مصاف سی یونگ ری از کره شمالی میرود.
۶۳ کیلوگرم (۲۶ کشتیگیر): محمدمهدی کشتکار، پس استراحت در دور نخست، در دور دوم به مصاف برنده دیدار میان مورتن تورسن از نروژ و بوشینگ هوانگ از چین میرود.
۶۷ کیلوگرم (۳۴ کشتیگیر): سعید اسماعیلی، پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با سباستین ناد از صربستان کشتی میگیرد.
۷۲ کیلوگرم (۳۰ کشتیگیر): دانیال سهرابی، در دوران نخست با آمانتور اسماعیلف از قرقیزستان پیکار میکند و در صورت پیروزی بر این حریف، در دور دوم به مصاف برنده مبارزه میان دمیتری آدامف از روسیه و اورازبردیف از ترکمنستان میرود.
۷۷ کیلوگرم (۳۳ کشتیگیر): علیرضا عبدولی، پس از استراحت در دوره نخست، در دور دوم با مارکوس سانچز از اسپانیا کشتی میگیرد.
۸۲ کیلوگرم (۲۶ کشتیگیر): غلامرضا فرخی، در دور اول به مصاف شین جی لی از چین میرود و در صورت پیروزی بر این حریف، در دور دوم با اریک زیلواسی از مجارستان پیکار خواهد کرد.
۸۷ کیلوگرم (۳۱ کشتیگیر): علیرضا مهمدی، در دور اول با هانس واگنر از آلمان کشتی میگیرد و در صورت غلبه بر این حریف، در دور دوم به مصاف برنده کشتی میان دانیل الکساندروف از بلغارستان و آوندانو از ونزوئلا میرود
۹۷ کیلوگرم (۲۹ کشتیگیر): محمدهادی ساروی، پس از استراحت در دوران نخست در دور دوم با برنده کشتی میان فیلیپ اسمتکو از کرواسی و نیتش از هند مبارزه خواهد کرد.
۱۳۰ کیلوگرم (۲۷ کشتیگیر): امین میرزازاده، پس از استراحت در دور اول در دور دوم با برنده کشتی میان مارکو کوسویچ از کرواسی و سه نوع از هند پیکار خواهد کرد.
برنامه این مسابقات به وقت ایران به شرح زیر است:
پنج شنبه ۲۷ شهریورماه:
ساعت ۱۲ تا ۱۵:۳۰: مسابقات مقدماتی اوزان ۵۵، ۷۷، ۸۲ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت ۱۸ تا ۱۹: مسابقات نیمه نهایی اوزان فوق
جمعه ۲۸ شهریورماه:
ساعت ۱۲ تا ۱۵:۳۰: مسابقات شانس مجدد اوزان روز قبل و مقدماتی اوزان ۶۰، ۷۲ و ۹۷ کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت ۱۸ تا ۱۹: مسابقات نیمه نهایی اوزان فوق
ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۳۰: مسابقات فینال و رده بندی اوزان ۵۵، ۷۷، ۸۲ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی
شنبه ۲۹ شهریورماه:
ساعت ۱۲ تا ۱۵:۳۰: مسابقات شانس مجدد اوزان روز قبل و مقدماتی اوزان ۶۳، ۶۷ و ۸۷ کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت ۱۸ تا ۱۹: مسابقات نیمه نهایی اوزان فوق
ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۳۰: مسابقات فینال و رده بندی اوزان ۶۰، ۷۲ و ۹۷ کیلوگرم کشتی فرنگی
یکشنبه ۳۰ شهریورماه:
ساعت ۱۸ تا ۱۹: شانس مجدد اوزان روز قبل
ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۳۰: مسابقات فینال و رده بندی اوزان ۶۳، ۶۷ و ۸۷ کیلوگرم کشتی فرنگی