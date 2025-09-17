به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار تایباد در حاشیه بازدید از سایت نیروگاه خورشیدی در حال ساخت اراضی کشاورزی روستای چهاربرجی از توابع بخش میان ولایت تایباد گفت: ۷۰ درصد انرژی برق این شهرستان در بخش کشاورزی مصرف می‌شود.

جمشیدی افزود: تایباد با هفت هزار بهره‌بردار بخش کشاورزی یکی از قطب‌های تولید محصولات زراعی و باغی استان به شمار می‌رود و بدون شک با توجه به وضعیت ناترازی برق، طی سال‌های آینده تامین انرژی در بخش کشاورزی با مشکل مواجه خواهد شد.

فرماندار تایباد ادامه داد: پارسال میانگین متوسط روز‌های آفتابی در این شهرستان هشت ساعت به ثبت رسید و علاوه بر این وزش باد‌های معروف ۱۲۰ روزه برای ساخت نیروگاه‌های تلفیقی باد و خورشیدی بهترین ظرفیت است.

جمشیدی گفت: سرمایه‌گذاران زیادی برای ساخت نیروگاه‌های خورشیدی در این شهرستان اعلام آمادگی کرده‌اند که رفع مشکلات و موانع پیش روی آنها نیاز به نگاه ویژه مسوولان دستگاه‌های متولی دارد.

فرماندار تایباد با اشاره به اجرای طرح نیروگاه خورشیدی ۸.۵ مگاواتی در این شهرستان مرزی، اضافه کرد: عملیات ساخت و تولید این میزان انرژی برق در قالب هشت طرح با پیشرفت فیزیکی ۲۰ تا ۱۰۰ درصدی در مناطق شهری و روستایی این شهرستان فعال است.

جمشیدی ادامه داد: سهمیه این شهرستان برای تولید انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری از آن ۳۲ مگاوات پیش‌بینی شده است.هم اکنون دراین شهرستان ۳۲ طرح در بخش خانگی و خصوصی با ظرفیت یک مگاوات در مدار تولید برق قرار دارد.