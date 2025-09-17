پخش زنده
امروز: -
مستند «دوبرو»، شنبه ۲۹ شهریور ساعت ۲۱:۳۰ از شبکه افق پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مستند «دوبرو» به تهیهکنندگی و کارگردانی مرضیه سادات یثربی، روایتگر بخشی از زندگی شهید سیدمحمدحسین نواب در بوسنی و هرزگوین است.
شهیدی که پس از سالها حضور در جبهههای دفاع مقدس ایران، با احساس تکلیف در دوران جنگ علیه مسلمانان بوسنی، راهی آن کشور شد و به عنوان سفیر فرهنگی تأثیرگذار شناخته شد. او سرانجام به دست نیروهای افراطی کروات ربوده شد و به شهادت رسید.
در این مستند، بیژن نوباوه ـ نماینده کنونی تهران در مجلس شورای اسلامی ـ که خود شاهد تلاشها و فعالیتهای فرهنگی شهید نواب در بوسنی بوده، روایتی مستقیم و متفاوت از همراهی با این شهید ارائه میکند.
«دوبرو»، با پژوهش و نویسندگی محسن غضنفری و مرضیه سادات یثربی تولید شده است. تدوین این اثر بر عهده سلمان ابوطالبی بوده و امیررضا کاکایی گوینده این مستند است.