به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مستند «دوبرو» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی مرضیه سادات یثربی، روایتگر بخشی از زندگی شهید سیدمحمدحسین نواب در بوسنی و هرزگوین است.

شهیدی که پس از سال‌ها حضور در جبهه‌های دفاع مقدس ایران، با احساس تکلیف در دوران جنگ علیه مسلمانان بوسنی، راهی آن کشور شد و به عنوان سفیر فرهنگی تأثیرگذار شناخته شد. او سرانجام به دست نیرو‌های افراطی کروات ربوده شد و به شهادت رسید.

در این مستند، بیژن نوباوه ـ نماینده کنونی تهران در مجلس شورای اسلامی ـ که خود شاهد تلاش‌ها و فعالیت‌های فرهنگی شهید نواب در بوسنی بوده، روایتی مستقیم و متفاوت از همراهی با این شهید ارائه می‌کند.

«دوبرو»، با پژوهش و نویسندگی محسن غضنفری و مرضیه سادات یثربی تولید شده است. تدوین این اثر بر عهده سلمان ابوطالبی بوده و امیررضا کاکایی گوینده این مستند است.