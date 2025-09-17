سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اعلام کرد: ۱۵۷۱ پرونده اوراق بهادار در مرداد ماه سال جاری، توقیف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، روابط عمومی سپرده‌گذاری مرکزی اعلام کرد: یکی از خدمت‌هایی که شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه در بازار سرمایه انجام می‌دهد به توقیف و توثیق اوراق بهادار مربوط می‌شود.

بر همین اساس، آمار‌های منتشر شده نشان می‌دهد: در دومین ماه تابستان امسال، ۱۰۶۷ پرونده اوراق بهادار درباره رفع توقیف، ۱۰۸۵ پرونده درباره فروش و ۲۵۴ پرونده درباره استعلام دارایی عملیاتی شده است.

همچنین این گزارش می‌افزاید: در مرداد ماه سال جاری، درخواست‌های ۱۵۶ پرونده اوراق بهادار درباره توثیق، ۱۹۱ پرونده اوراق بهادار درباره رفع توثیق، ۴۱ پرونده درباره فروش توثیق و ۶۰ پرونده درباره استعلام توثیق انجام شده است.

این فرآیند ناظر بر دستورات واصله از مراجع ذی صلاح قانونی نظیر محاکم حقوقی و کیفری دادگستری، ادارات کل امور مالیاتی و... است که در آن دستور توقیف اوراق بهادار متعلق به شخصی که محکوم، به پرداخت وجه است صادر می‌شود

مرجعی که دستور توقیف صادر نموده است می‌تواند نسبت به رفع توقیف و یا فروش اوراق بهادار توقیفی نیز دستور دهد.