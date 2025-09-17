به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز ، مجید محمدی تلاجیمی گفت: یک دامدار غیربومی با ورود به منطقه شکارممنوع و چرای دام در زیستگاه طبیعی حیات‌وحش، تعارضی میان پلنگ و دامدار رخ داد که منجر به جراحت این فرد شد.

وی با اشاره به ویژگی‌های طبیعی و زیست‌محیطی طالقان بیان کرد: تمام مناطق شکارممنوع این شهرستان از زیستگاه‌های اصلی گونه‌های شاخص جانوری همچون پلنگ، خرس قهوه‌ای و گرگ به شمار می‌روند و سوابق دیرینه زیستی این گونه‌ها بر اساس جغرافیای منحصر‌به‌فرد و صعب‌العبور منطقه شکل گرفته است.

محمدی تلاجیمی از همراهی و حساسیت مردم طالقان در حفاظت از حیات‌وحش تأکید کرد و گفت: گروهی از کارشناسان و محیط بانان برای بررسی به منطقه اعزام شدند.