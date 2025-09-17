نماینده مردم همدان و فامنین گفت: تاکنون ۲۹ هزار و ۷۳۶ نفر برای دریافت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری ثبت‌نام کرده‌اند که معادل دو درصد جمعیت استان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حمیدرضا حاجی‌بابایی در ستاد ساماندهی امور جوانان استان همدان اظهار کرد: گاهی ما مسئولان گرفتار گفت‌و‌گو‌های محدود در جمع‌های کوچک می‌شویم و از واقعیت‌های جامعه غافل می‌مانیم.

وی با اشاره به اینکه متأسفانه الگو‌سازی ما در معرفی انقلاب کم بوده است، تصریح کرد: طبق سند تحول بنیادین، هدف اصلی آموزش‌وپرورش تربیت یک انسان اهل زندگی است، نه صرفاً پزشک یا مهندس، همان‌طور که در جوامع پیشرفته ارزش اجتماعی به همه مشاغل تعلق دارد، مهم این است که فرد در هر شغل انسانی خدمتگزار و بااخلاق باشد.

حاجی‌بابایی با تأکید بر اینکه ایران با وجود فشار‌ها و تبلیغات جهانی توانسته ملت خود را یکپارچه در برابر تهدید‌ها حفظ کند، یادآور شد: البته در جزئیات مشکلات و نارسایی‌هایی وجود دارد که باید با دقت برطرف شوند.

وی در ادامه به اقدامات انجام‌شده در استان همدان اشاره کرد و گفت: تاکنون ۲۹ هزار و ۷۳۶ نفر برای ازدواج و فرزندآوری ثبت‌نام کرده‌اند که معادل دو درصد جمعیت استان است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تا پایان مردادماه سال جاری ۱۱ هزار نفر تسهیلات دریافت کرده‌اند و مجموع پرداختی‌ها تاکنون ۲ هزار و ۲۳۵ میلیارد تومان بوده است، اما برای رفع کامل صف تسهیلات، ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان منابع مالی نیاز داریم.

وی با بیان اینکه در صورت همکاری بانک‌ها تا پایان آبان‌ماه هیچ فردی در صف دریافت وام ازدواج، ودیعه مسکن یا فرزندآوری باقی نخواهد ماند، گفت: در حال حاضر ۱۴ بانک در استان فعال هستند و باید این مسئولیت را بپذیرند و با همت جمعی این هدف محقق شود.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: با همدلی و پیگیری، استان همدان می‌تواند نمونه‌ای از مدیریت جهادی و عمل‌گرایی در کشور باشد.

استاندار همدان هم با بیان اینکه امید و اعتماد ستون‌های اصلی پیشرفت جامعه هستند، گفت: برنامه‌های امیدآفرین و اعتمادساز باید با مشورت مستقیم جوانان تدوین شود، چراکه نقش آنان در این مسیر اساسی است.

حمید ملانوری‌شمسی گفت: بدون نظرات جوانان، برنامه‌ها موفق نخواهد شد و همه مدیران باید این اصل را بپذیرند.

وی ادامه داد: امید مهم‌ترین عامل پویایی یک جامعه جوان است و اعتماد، ضامن ماندگاری امید خواهد بود. امید بدون اعتماد شکننده است.

ملانوری‌شمسی تأکید کرد: در هر پروژه، سهم جوانان باید مشخص باشد و منابع موجود به‌درستی در دسترس قرار گیرند، چراکه تبعیض در استفاده از امکانات، موجب ناامیدی می‌شود. همچنین شفافیت در واگذاری امکانات ورزشی ضروری است.

استاندار همدان با بیان اینکه همکاری میان دستگاه‌ها باید تقویت شود، افزود: ایجاد فضا‌های مشترک از هزینه‌های اضافی جلوگیری می‌کند و مدیریت منابع ورزشی نباید جزیره‌ای باشد، بلکه باید نگاه ملی و مردمی بر آن حاکم باشد.

وی خاطرنشان کرد: در سیاست‌گذاری‌ها، جوانان باید جایگاه ویژه داشته باشند و برای بانوان جوان نیز شرایط برابر و ایمن مهیا شود. مدارس نیز می‌توانند در این زمینه نقش مهمی ایفا کنند.

ملانوری‌شمسی ادامه داد: برنامه‌ریزی دقیق، بهره‌وری را افزایش می‌دهد و دسترسی عمومی به امکانات، سرمایه اجتماعی را تقویت خواهد کرد. امید و اعتماد، ستون‌های اصلی پیشرفت جامعه هستند و ما موظفیم این دو ستون را با تلاش جمعی استوار کنیم.