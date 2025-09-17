به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کهگیلویه و بویراحمد، رییس اداره آموزش و پرورش لنده در این نشست، گفت: شورای آموزش و پرورش شهرستان لنده با دو دستور کار یکی برنامه‌های هفته دفاع مقدس و دیگری طرح مهر برگزار شد.

سید حجت‌الله تقوی افزود: انقلاب اسلامی ما مرهون رشادت‌ها و فداکاری‌های شهیدان و ایثارگران و رزمندگانی است که با جان دل برای دفاع از کیان ایران اسلامی دفاع کردند تا حماسه‌ای مقدس را خلق کنند.

وی گفت: مهم‌ترین برنامه‌های هفته دفاع مقدس در شهرستان لنده بحث آذین‌بندی مدارس و نصب بنر در جلوی مدارس، نواختن زنگ مهرو ایثار در مدارس، برگزاری نشست بصیرتی برای فرهنگیان، غبارروبی گلزار شهدا، سخنرانی قبل از خطبه‌های نمازجمعه، برپایی نمایشگاه عکس شهدا از جمله برنامه‌های است که در این هفته در سطح مدارس اجرایی خواهند شد.

تقوی نژاد گفت: «پروژه مهر» امسال بیش از ۳ هزار و ۹۸۵ دانش‌آموز در تمامی مقاطع تحصیلی در ۲۵۸ کلاس درس در ۱۰۳ مدرسه با حضور ۵۵۸ فرهنگی در شهرستان لنده آغاز به کار خواهد کرد.

وی افزود: هم‌زمان با سراسر کشور و در اولین روز مهرماه و هفته دفاع مقدس نیز زنگ مهر، ایثار و نماز در تمامی مدارس شهرستان لنده نواخته خواهد شد