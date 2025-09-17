پخش زنده
امروز: -
رزمایش زلزله تمامعیار «استقامت کویر» با مشارکت بیش از ۴۶ دستگاه اجرایی، نظامی، خدماتی و امدادی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، رزمایش زلزله تمامعیار «استقامت کویر» با حضور سردار حسین ساجدینیا معاون وزیر کشور و رئیس سازمان مدیریت بحران، صبح امروز در منطقه پردیس مبارکه بافق برگزار شد. این رزمایش با مشارکت بیش از ۴۶ دستگاه اجرایی، نظامی، خدماتی و امدادی برگزار شد و با موفقیت به پایان رسید.
احسان بالاکتفی مدیرکل مدیریت بحران استان یزد، گفت: در این رزمایش وقوع زلزلهای فرضی به بزرگی ۵.۸ ریشتر در ۱۰ کیلومتری روستای مبارکه بافق شبیهسازی شد. بر اساس سناریوی طراحیشده، ۵۳ فوتی و ۶۰۰ مصدوم فرضی در سه شهرستان و ۶۸ روستا پیشبینی شد و تیمهای ارزیاب، امدادی و نجات بلافاصله وارد عمل شدند.
وی افزود: در جریان رزمایش، برنامههای متعددی شامل اطلاعرسانی، اطفای حریق، انتقال مصدومان، آواربرداری، احداث سایت اسکان، بازسازی شبکه آب و برق، استقرار سامانه سوخت، حمایتهای روانی، ایجاد امنیت، فعالیتهای فرهنگی و تشخیص هویت فوتیها اجرا شد.
سردار ساجدینیا رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، در حاشیه این مانور گفت: «این رزمایشها تمرینی برای همدلی و همافزایی دستگاههاست تا توانمندیها بررسی و نقاط ضعف در مانورهای بعدی برطرف شود.»
همچنین اسماعیل دهستانی معاون سیاسی امنیتی استانداری یزد، با اشاره به قرار گرفتن شهرستان بافق بر روی گسل بافق – کوهبنان، تأکید کرد: «مدیریت مطلوب این رزمایش نشان داد ایجاد یک قرارگاه دائمی در بافق میتواند موجب آرامش خاطر مردم استان یزد و استانهای همجوار شود.»