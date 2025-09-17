سازمان مدیریت بحران کشور با هدف یکپارچه‌سازی وظایف و رفع پراکندگی نقش‌ها در حوزه مدیریت بحران، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های تازه‌ای را به شهرداری‌ها، استانداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، هفتمین نشست کمیسیون پیشگیری و مدیریت بحران مجمع شهرداران کلان‌شهر‌های ایران با محوریت تبیین نقش شهرداری‌ها برگزار شد؛ نشستی که در آن بر ضرورت بازنگری در وظایف و ارتقای جایگاه ساختاری مدیریت بحران در شهرداری‌ها، هم‌افزایی دستگاه‌ها، و توجه ویژه به آموزش شهروندان و ارتقای ایمنی شهری تأکید شد.

علی نصیری، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران نیز در این نشست که در محل سازمان مدیریت بحران برگزار شد، گفت: مجمع شهرداران کلان‌شهر‌های کشور متشکل از ۲۰ کلان‌شهر کشور است که جمعیت بالای ۵۰۰ هزار نفر دارند و دبیرخانه آن سال‌ها پیش در تهران تشکیل شد. مجمع دارای ۱۰ کمیسیون تخصصی است که کمیسیون پیشگیری و مدیریت بحران یکی از آنها محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه پدافند غیرعامل پس از شرایط جنگی اهمیتی دوچندان یافته است، ادامه داد: امروز در این نشست علاوه بر دبیرخانه مجمع شهرداران کلان‌شهرها، معاون پیشگیری و کاهش خطر سازمان مدیریت بحران کشور نیز حضور داشت و بزودی یکی از مسئولان ارشد سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور نیز برای ارتقای جایگاه سازمانی مدیریت بحران کلان‌شهر‌ها به جمع اضافه خواهند شد.