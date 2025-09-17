پخش زنده
امروز: -
معاون خدمات شهری شهرداری شهرکرد از تشدید نظارتها برای آمادهسازی مدارس و معابر در این شهر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، محمدرضا محمدیان گفت: تمام توان مجموعه خدمات شهری بهکار گرفته شده تا فضای شهری و مدارس در بهترین شرایط برای استقبال از دانشآموزان قرار گیرد.
وی افزود: نظافت و رفتوروب معابر، شستوشوی جداول و مخازن زباله، دیوارنگاری با مضامین آموزشی و فرهنگی و رنگآمیزیها ازجمله اقداماتی است که در روزهای پایانی تابستان با نظارت مضاعف در حال انجام است.
وی فزود: در حوزه ترافیکی نیز خطکشی عابر پیاده، نصب و ساماندهی علائم راهنمایی و رانندگی و ایمنسازی نقاط حادثهخیز اطراف مدارس اجرا خواهد شد تا مسیر تردد دانشآموزان ایمنتر شود.
معاون خدمات شهری شهرداری شهرکرد افزود: بهسازی فضاهای سبز، هرس درختان و گلکاریهای فصلی اطراف مدارس از دیگر برنامههای پیشبینیشده است.