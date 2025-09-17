روزانه ۴ هزار فقره تخلف سرعت حادثه ساز رخ می دهد
رئیس پلیس راه استان البرز با اشاره به اهمیت رعایت قانون سرعت مجاز گفت: روزانه ۴ هزار فقره تخلف سرعت حادثه ساز توسط دوربینها در البرز رصد و ثبت میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز
، سرهنگ کرمی با حضور در سیمای البرز، برنامه زنده امروز البرز در خصوص بازگشایی مدارس گفت: روزانه ۴ هزار فقره تخلف سرعت حادثه ساز توسط دوربینها رصد و ثبت در البرز میشود.
وی با اشاره به اهمیت نصب دوربینهای میانگین سرعت بیان کرد: با توجه به اهمیت کاهش ترافیک و تصادفها دوربینهای نظارتی با دقت عمل فعال هستند.
کرمی با بیان این که در طول سال ایامی را شاهد هستیم که پیک مسافرتها است در برنامه امروز البرز بیان کرد: مسافرتهای پایانی شهریور و ایام نوروز بیش از روزهای دیگر سال است از این رو مدیریت سفر با در نظر گرفتن مسیر حرکت و بازگشت اهمیت اساسی دارد.
رئیس پلیس راه فرماندهی استان البرز با حضور در سیمای البرز خاطرنشان کرد: ضروری است که دانش آموزان در زمان استفاده از سرویسهای مدارس نسبت به نکات ایمنی دقت عمل داشته باشند.