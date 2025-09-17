ثبت ۵ هزار و ۳۹۷ شغل در سامانه رصد لرستان
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان در جلسه کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایهگذاری استان از ثبت ۵ هزار و ۳۹۷ شغل در سامانه رصد استان طی ۵ ماهه اول سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان،
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان گفت: طبق تأکیدات استاندار لرستان مبنی بر راستی آزمایی و ثبت اشتغال ایجاد شده در سامانه رصد باید تا ۳۱ شهریور اولین گزارش اشتغال ایجاد شده استان، طبق برش شهرستانی و دستگاهی، تهیه و ارایه شود.
امید امیدی شاه آباد ادامه داد: باید نظارت درون دستگاهی و استانی بر طرحهای اشتغال زایی در زمینه ایجاد اشتغال افزایش یابد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ضرورت تنظیم و ارایه سند توسعه صادرات استان گفت: این سند یکی از اساسیترین اسناد توسعه استان است که استاندار لرستان نیز تأکید ویژهای بر حرکت در این مسیر دارند.
امیدی افزود: اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان و اتاق بازرگانی باید اهتمام بیشتری برای تدوین این سند داشته باشند، زیرا مبنای حرکت استان در حوزه صادرات این سند است.
وی تأکید کرد: این سند باید کلیه ضرورت ها، عوامل موثر در کاهش یا افزایش صادرات را تعیین کند و منطبق بر برنامه ریزی ها، ظرفیتها و شرح وظایف دستگاههای متولی حوزه صادرات باشد.
امیدی همچنین به ضرورت توسعه کشتهای گلخانهای در برنامه توسعه استان اشاره کرد و گفت: جهادکشاورزی استان نیز باید علاوه بر ظرفیتهای واگذار شده این حوزه به شناسایی و معرفی اراضی جدید و جذب سرمایه گذار در این حوزه بپردازد.
وی افزود: هرچند طرحهای خرد در ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی بر مبنای توسعه استان، موثر است، اما باید به دنبال جذب سرمایهگذار در سطوح بزرگ مقیاس در حوزه کشتهای گلخانهای باشید تا در افزایش تولید و اشتغال و افزایش درآمد سرانه استان موثر باشد.
وی ادامه داد: شاخص سنجش مدیران استان، طرحهای مشخص شده در برنامه توسعه استان است و هر دستگاه باید در این محورها حرکت کند، زیرا شاخصهای عمدهای از جمله صادرات، توسعه کشت گلخانهای، ایجاد اشتغال. در این سند مشخص و تعریف شده است.