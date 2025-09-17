پخش زنده
دومین همایش بین المللی دندانپزشکی شمالغرب ایران با حضور جمعی از متخصصان، پژوهشگران و پیشکسوتان این حوزه امروز در محل نمایشگاه بین المللی تبریز برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی در مراسم افتتاحیه این رویداد علمی دکتر احمدرضا جودتی، رئیس دانشگاه علومپزشکی تبریز بر نقش برجسته جامعه دندانپزشکی در ارتقای سلامت عمومی و افزایش امید به زندگی تاکید کرد.
وی گفت: در سال ۱۳۵۵ میانگین عمر در آذربایجان برای مردان ۵۵ سال و برای زنان ۵۸ سال بود. اما امروز این رقم به ۶۸.۹ سال برای مردان و ۷۲ سال برای زنان رسیده است. این افزایش چشمگیر امید به زندگی، مرهون تلاشهای بیوقفه جامعه پزشکی و بهویژه دندانپزشکان است که با خدمات خود، کیفیت زندگی مردم را بهبود بخشیدهاند.»
رئیس دانشگاه علومپزشکی تبریز همچنین به پیشرفتهای چشمگیر در حوزه سلامت اشاره کرد و افزود: امروز در شهر تبریز، از جراحیهای پیچیده برای نوزادان یکروزه تا پیوند قلب انجام میشود. این دستاوردها نشاندهنده ظرفیت بالای نظام سلامت کشور است.
وی با این حال به چالشهای موجود در حوزه دندانپزشکی نیز اشاره کرد و گفت: بیماریهای دهان و دندان بهعنوان یکی از بیماریهای مزمن، کمتر مورد توجه نظام سلامت قرار گرفته و حمایتهای کافی از این حوزه صورت نپذیرفته است. این در حالی است که تحقیقات اخیر نشان میدهد پلاکهای دندانی و عدم رعایت بهداشت دهان و دندان میتواند منشا بیماریهای قلبی-عروقی و دیگر مشکلات مزمن باشد.
دکتر جودتی در بخش دیگری از سخنان خود به افزایش هزینههای نظام سلامت اشاره کرد و اظهار کرد: در سال ۱۳۸۴ با بودجهای حدود ۳.۵ میلیارد تومان امکان خرید تجهیزات پیشرفتهای مانند دستگاههای آنژیوگرافی فراهم بود، اما امروز هزینه خرید یک دستگاه سیتیاسکن به بیش از ۸۰ میلیارد تومان رسیده است. این افزایش هزینهها در کنار نیاز روزافزون به مواد و تجهیزات مصرفی، ضرورت حمایت همهجانبه از نظام سلامت را بیش از پیش آشکار میکند.
وی بر لزوم توجه بیشتر به سلامت دهان و دندان بهعنوان یکی از ارکان اصلی سلامت عمومی تاکید کرد و از دولت و سیاستگذاران خواست تا با تخصیص منابع کافی، زمینه را برای ارتقای خدمات دندانپزشکی و کاهش بار بیماریهای مرتبط فراهم کنند. دکتر جودتی همچنین از جامعه دندانپزشکی خواست تا با ادامه تلاشهای علمی و حرفهای خود، در خدمترسانی به مردم و افزایش سلامت جامعه پیشگام باشند.
استاندار آذربایجان شرقی هم در این همایش گفت: تبریز و آذربایجان با سابقهای درخشان از جمله تاسیس ربع رشیدی با قدمتی ۷۵۰ ساله از مراکز برجسته علمی در جهان اسلام بودهاند. امروز نیز دانشگاه علومپزشکی تبریز و دانشکده دندانپزشکی آن میتوانند ادامهدهنده این راه باشند و جایگاه این استان را بهعنوان کانون علم و تمدن احیا کنند.
وی با اشاره به رتبه قابلتوجه دانشگاه علومپزشکی تبریز در میان دانشگاههای کشور، بر ضرورت ارتقای جایگاه این دانشگاه در راستای انتظارات تاریخی و تمدنی منطقه تاکید کرد و افزود: دانشکده دندانپزشکی تبریز با تکیه بر سرمایههای علمی و انسانی خود، میتواند نقش محوری در توسعه سلامت و دیپلماسی علمی ایفا کند.
سرمست به اهمیت سلامت دهان و دندان در ارتقای کیفیت زندگی و سلامت عمومی جامعه اشاره کرد و گفت: دندانپزشکی دیگر یک رشته لوکس و تجملاتی نیست، بلکه به یکی از ارکان اصلی سلامت عمومی تبدیل شده است. رعایت بهداشت دهان و دندان، از یک موضوع ظاهری به یک ضرورت اساسی برای سبک زندگی سالم در نسل امروز بدل شده است.
وی ضمن حمایت از فعالیتهای علمی و صنفی جامعه دندانپزشکی، ابراز امیدواری کرد که این کنگره بتواند به شناسایی مرزهای جدید دانش و تقویت همکاری میان متخصصان، نظام سلامت و جامعه منجر شود.
دومین کنگره دندانپزشکی شمالغرب ایران با هدف تبادل دانش و تجربیات علمی در این حوزه تا پایان هفته جاری در تبریز ادامه خواهد داشت.