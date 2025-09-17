فرد یا افراد باجگیر با ویدئو‌های ساختگی مستهجن به کمک هوش مصنوعی، دست کم ۱۰ مقام سیاسی را در مالزی با اخاذی یکصد هزار دلاری از هر نفر، تهدید کردند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور، برخی مقامات سیاسی مالزی از طریق دریافت ایمیل، مبنی بر انتشار ویدئوی ساختگی مستهجن با کمک هوش مصنوعی به پرداخت باج یکصد هزار دلاری تهدید شدند.

دست کم ۱۰ مقام سیاسی مالزی نظیر وزیر ارتباطات، وزیر سابق اقتصاد، چند نماینده مجلس و معاونان وزرای کشاورزی و ورزش از طریق ویدئو‌های ساختگی غیر اخلاقی با هوش مصنوعی مورد اخاذی یکصد هزاری دلاری قرار گرفتند.

اظهارات:

فهمی فاضل - وزیر ارتباطات مالزی

سایمون چسترمن - مدیر ارشد حکمرانی هوش مصنوعی سنگاپور