برداشت انجیر سیاه در شهرستان خفر آغاز شده است و این مصول علاوه بر بازارهای داخلی به روسیه هم صادر شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،هاشم غنی رئیس جهاد کشاورزی شهرستان خفر گفت: امسال بیش از ۱۰۰ بهره بردار خفری از ۳۰۰ هکتار از باغهای خود انجیر سیاه برداشت میکند که عمده تولید این نوع انجیر در روستاهای دهستان سپیدار قرار دارد.
او افزود: با وجودی که کمبود آب کشاورزی در فصل آبدهی محصول، عرضه این محصول را بر کشاورزان انجیر کاران خفری سخت کرده است، اما پیش بینی میشود امسال حدود ۶ هزار تن انجیر آبی از این باغها برداشت و روانه بازارهای مصرف شود.
هاشم غنی ادامه داد: این محصول علاوه بر بازارهای داخلی و به کشور روسیه هم صادر میشود.
رئیس جهاد کشاورزی شهرستان خفر بیان کرد: انجیر سیاه علائه بر تازه خوری در صنایع کیک و کلوچه، شربت و مربا هم استفاده می شود.
او گفت: برداشت انجیر آبی در خفر از اوایل شهریور ماه آغاز میشود و تا اواخر مهر ماه ادامه دارد و برای ۶۰۰ نفر به صورت فصلی شغل ایجاد کرده است.
هاشم غنی گفت: با توجه به اقلیم مناسب و ظرفیت بالای موجود منطقه برای تولید بیشتر این محصول میتوان با ایجاد طرحهای آبخیزداری و ایجاد صنایع تبدیلی و بسته بندی، انجیر خفر را به عنوان یک برند به بازارهای جهانی معرفی کرد.