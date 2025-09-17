سریال سبزواران در دسته کمدی، وزشی است که روایتی تازه از سبزوار به عنوان مهد هندبال ارائه می دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، کارگردان سریال سبزواران گفت: داستان این سریال درباره مصطفی کلاته صبری، تاجر پسته، است که تصمیم می‌گیرد تیم قدیمی هندبال سبزوار را دوباره دور هم جمع کند و مسابقه خاطره‌انگیزشان با تیم ملی پاکستان در سال ۶۶ را بازسازی نماید.

علی عامل هاشمی افزود: بیش از ۹۰ درصد تصویربرداری این سریال در تهران و سبزوار انجام شده و تنها بخشی در مشهد باقی مانده است. گروه تولید طی یک ماه گذشته، با وجود تغییر محل فیلمبرداری و ضبط صحنه‌های ورزشی پرتحرک، بدون توقف در سبزوار فعالیت خود را ادامه داده‌اند.

وی گفت:این سریال در ۲۶ قسمت ماه مبارک رمضان از قاب سیما پخش خواهد شد. سریال سبزواران ترکیبی از طنز، ورزش و هویت بومی است و با دیالوگ‌هایی به گویش سبزواری و موقعیت‌هایی با ریشه در فرهنگ محلی همراه است.

کارگردان سریال سبزواران افزود: از بازیگران شناخته‌شده این مجموعه می‌توان به اکبر عبدی، محمدرضا علیمردانی، هدایت هاشمی، سیروس همتی، امیر غفارمنش، وحید نفر و نیلوفر پارسا اشاره کرد.

سریال سبزواران به کارگردانی مشترک علی، هادی و هدایت عامل‌هاشمی و تهیه‌کنندگی مرتضی رزاق کریمی ساخته می‌شود.