هواشناسی کردستان نسبت به ورود موج گرد و غبار به استان و کاهش کیفیت هوا، هشدار سطح زرد صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، به گزارش هواشناسی، تا روز یکشنبه آینده افزایش سرعت وزش باد در ساعات بعدازظهر پدیده غالب خواهد بود.

در این مدت سرعت وزش باد در برخی ساعات شدید خواهد بود که موجب انتقال گرد و خاک مهاجر از عراق به استان و غبار محلی می‌شود.

بر اثر وزش باد تا شنبه آینده کیفیت هوا و دید افقی به میزان محسوسی کاهش می‌یابد.

از روز جمعه با ورود توده هوای سرد دما در طول ساعات شبانه روز به میزان قابل ملاحضه‌ای کاهش می‌یابد.

از صبح شنبه تا دوشنبه هفته آینده دمای سطح خاک در مناطق سردسیر استان به محدوده صفر درجه می‌رسد.