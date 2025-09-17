پخش زنده
معاون میراث فرهنگی ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان یزد از بهرهبرداری فاز نخست موزه بزرگ یزد تا پایان سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، محمدرضا فلاحتی گفت: این مجموعه تاریخی با مساحتی بیش از ۴ هزار و ۷۰۰ مترمربع مربوط به دوره صفویه و اواخر قاجار است که از سال ۱۳۹۶ در حال مرمت و تبدیل به موزه بزرگ یزد میباشد. به گفته وی، امسال ۲۵ میلیارد ریال برای ادامه کار تخصیص یافته و در این موزه بخشهایی، چون موزه سنگ، نسخههای خطی و اشیای فرهنگی و تاریخی پیشبینی شده است.
کاظم نژند، مدیر اجرای پروژه، نیز اظهار داشت: فاز نخست شامل ایجاد مخزن امن موزه در فضایی ۴۰۰ متری بهعنوان بزرگترین مخزن استاندارد استان یزد برای نگهداری آثار، همراه با آزمایشگاههای مرمت و حفاظت اشیا به بهرهبرداری خواهد رسید و امیدواریم در نوروز پذیرای گردشگران باشیم.
وی افزود: ساختمان این مجموعه با ۱۴ حیاط و کوشکهای صفوی، روایتگر پنج دوره تاریخی یزد از آلمظفر تا قاجار است و بهعنوان «موزه مادر» استان یزد، از ۳۰ موزه دیگر پشتیبانی خواهد کرد. کاظم نژند تأکید کرد: در این موزه برای نخستینبار بخشی از نفایس و آثار شاخص یزد که تاکنون در معرض دید عموم نبوده، به نمایش گذاشته میشود و این مجموعه میتواند به قطب فرهنگی و گردشگری استان یزد تبدیل شود.