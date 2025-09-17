به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، شاهین هاشمی، فرماندار ویژه خرمشهر در این نشست مطالعه را یکی از ارکان توسعه کشور دانست و گفت: خرمشهر در رتبه ۲۱ کتابخانه‌های عمومی استان خوزستان قرار دارد، آماری که با پیشینه تاریخی و فرهنگی این شهرستان همخوانی ندارد.

او افزود: خرمشهر علاوه بر جمعیت ثابت، جمعیت شناور نیز دارد که در رویداد‌هایی همچون اربعین حسینی و راهیان نور حضور پیدا می‌کنند و این ظرفیت نیازمند نگاه ملی در توسعه کتابخانه‌هاست.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی خوزستان نیز در این نشست با تأکید بر اینکه کتاب و کتابخانه‌ها در کشور مظلوم واقع شده‌اند، گفت: اعتبارات کافی برای این بخش تخصیص نمی‌یابد.

حسین‌زاده افزود: قانون صراحت دارد که شهرداری‌ها باید ماهانه نیم درصد از درآمد خود را به انجمن کتابخانه‌ها واریز کنند، اما این موضوع در خرمشهر به‌طور منظم اجرا نمی‌شود و لازم است مسئولان در اجرای این قانون فرهنگی اهتمام بیشتری داشته باشند.

مدیر کتابخانه‌های عمومی خرمشهر در این نشست گفت: در این شهرستان شش کتابخانه عمومی فعال است و در شش‌ماهه نخست امسال بیش از ۵۰ برنامه فرهنگی در این کتابخانه‌ها برگزار شده است.

مرادی از برپایی موکب کتاب در ایام اربعین امسال خبر داد و افزود: این موکب علاوه بر مرز چذابه، برای نخستین بار در مرز شلمچه نیز برپا شد که با استقبال زائران همراه بود.

او با اشاره به فرارسیدن هفته دفاع مقدس، گفت: کتابخانه مرکزی خرمشهر که به نام شهید شریف شناخته می‌شود، در دوران دفاع مقدس محل حضور رزمندگان و مدافعان شهر بود.

تمی بخشدار مینوشهر نیز با اشاره به مشکلات کتابخانه عمومی این شهر، خواستار تأمین اعتبار برای احداث آن شد.

حربی، کارشناس موزه دفاع مقدس، هم از وجود بیش از پنج هزار جلد کتاب مرتبط با دفاع مقدس در مرکز فرهنگی این شهرستان خبر داد و خواستار حمایت مجموعه کتابخانه‌های استان برای تجهیز بیشتر این مرکز شد.