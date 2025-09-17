دبیر کل حزب الله لبنان در سخنانی به مناسبت سالروز عملیات پیجر‌های رژیم صهیونیستی، خطاب به مجروحان این اقدام تروریستی گفت: اسرائیل از بین خواهد رفت، زیرا اشغالگر و متجاوز است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شیخ نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان در سخنانی در سالروز عملیات تروریستی رژیم صهیونیستی در انفجار پیجر‌ها در لبنان خطاب مجروحان این اقدام تروریستی گفت: مجروحان پیجری شما نور هستید.

وی افزود: بدانید که اسرائیل از بین خواهد رفت، زیرا اشغالگر، ستمگر، جنایت‌کار و متجاوز است و به این دلیل که رزمندگان مقاومت تا آزادسازی با آن مقابله خواهند کرد. دشمن خواست شما را از معرکه بیرون کند، اما شما پابرجا هستید.

شیخ نعیم قاسم خطاب به مجروحان حادثه پیجر‌ها گفت: شما در حال درمان زخم‌های خود هستید و بر آن فائق خواهید آمد و در این آزمون موفق بوده و در حال بهبودی هستید. شما مسیر خود را با بصیرتی فراتر از بینایی، طی می‌کنید.

وی افزود: دشمن به دنبال از بین بردن نقش شما در نبرد بود، اما همچنان ایفای نقش می‌کنید، به مسیرتان ادامه دهید چرا که ارزش کاری که شما با جراحت خود انجام می‌دهید، بسیار زیاد است و راه سید الشهدا و رهبران را ادامه می‌دهید، شما بزرگ‌ترین مقاومت هستید و بدانید که اسرائیل سقوط خواهد کرد چرا که تجاوز، جنایت و اشغالگری است و پیروزی از آن شماست.

وی افزود: شما مجروحان پیشروان بصیرت، کلید امید، عشق به زندگی ابدی و نور حیات، آموزگار و مربی و هدایتگر راه هستید.

شیخ نعیم قاسم بیان کرد: زخم‌های شما التیام می‌یابد و بر آن غلبه خواهید کرد و این مهم‌ترین چیز است. شما پیرو حضرت ابالفضل العباس (ع) هستید، با آزمون و امتحانی مواجه بودید و در آن موفق شدید و مصداق این آیه شریف هستید که می‌فرماید: وَلَا تَهِنُوا فِی ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ ‏إِن تَکُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ یَأْلَمُونَ کَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا ‏یَرْجُونَ﴾. ‏