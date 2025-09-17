مراسم گرامیداشت هفت شهید والامقام تیپ ۵۷ حضرت ابوالفضل (ع) و سردار شهید محمد طاهرپور، فرمانده پهپادی نیروی هوافضای سپاه، در حسینیه ثارالله خرم‌آباد برگزار شد.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، فرمانده تیپ ۵۷ حضرت ابوالفضل (ع) لرستان در این مراسم با بیان اینکه شهدا با خودشناسی، خداشناسی، ولایت‌مداری، دیگرشناسی و درک هستی راه جهاد را آگاهانه انتخاب کردند، گفت: استقلال و اقتدار امروز کشور مرهون خون مطهر شهیدان و ایثار رزمندگان است.

سرتیپ دوم پاسدار محمد علیپور خودشناسی، خداشناسی، ولایت‌مداری، دیگرشناسی و درک هستی و طبیعت را رمز‌های ماندگاری شهدا دانست و افزود: شهدا با درک این اصول آگاهانه راه جهاد و شهادت را برگزیدند و به عالی‌ترین مرتبه ایمان رسیدند.

به گفته وی ملت‌هایی که به جهاد و ایثار معتقد باشند، در همه عرصه‌ها سربلند خواهند بود و امروز استقلال و عزت کشور مرهون خون شهیدان است، تکریم خانواده‌های شهدا نیز وظیفه‌ای دینی و ملی محسوب می‌شود.

حجت‌الاسلام علی مصباح یزدی، عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی (ره)، نیز در این مراسم با اشاره به ویژگی‌های شهدا گفت: اخلاص، معرفت و فداکاری در راه خدا شاخصه اصلی آنان بود و این انتخاب بزرگ‌ترین افتخار انسانی به شمار می‌رود.

وی افزود: بسیاری از شهدای اخیر جوانان دهه هفتاد و هشتاد بودند که در مدت کوتاه راهی را پیمودند که دیگران در طول عمر طی نمی‌کنند.

مصباح یزدی بیان کرد: بازخوانی سبک زندگی و سیره شهدا ضروری است تا جامعه از برکات معنوی آنان بهره‌مند شود.

وی سه محور مهم در خط مشی شهدا را «حق‌طلبی و هدف الهی»، «ایستادگی و مقاومت» و «اتحاد زیر پرچم ولایت» دانست و گفت: همین عوامل رمز پیروزی و سربلندی امت اسلامی است.

عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی (ره) با اشاره به آزمون‌های ملت ایران در دوران انقلاب تا امروز تصریح کرد: مردم در ولایتمداری، مقاومت و اتحاد سربلند بیرون آمدند و این روحیه باید برای آینده نیز حفظ شود.



فرمانده سپاه نیز لرستان با بیان اینکه این شهدا مایه عزت و سربلندی نظام اسلامی هستند، اظهار داشت: شهدایی که امروز با عنوان «شهدای اقتدار» شناخته می‌شوند، نقش بزرگی در تثبیت اقتدار جمهوری اسلامی و شکست دشمنان ایفا کرده‌اند.

نعمت‌الله باقری، افزود: نکته قابل توجه در این میان نسل جوانی است که دشمن سال‌ها تلاش داشت آن را به‌عنوان نسلی بی‌اعتقاد به انقلاب معرفی کند. اما بررسی سن بسیاری از این شهدا نشان می‌دهد بخش مهمی از آنان از دهه هشتادی‌ها بودند؛ جوانانی که در جنگ ۱۲ روزه اخیر با شجاعت و ایمان در برابر دشمن ایستادند و به فیض شهادت نائل آمدند.

فرمانده سپاه لرستان تصریح کرد: این واقعیت نشان‌دهنده آن است که جمهوری اسلامی ایران بار دیگر با تکیه بر ایمان و پایمردی جوانان خود پیروز میدان شد؛ پیروزی‌ای که نه تنها در عرصه نبرد نظامی بلکه در حفظ ارزش‌های انقلاب اسلامی نیز محقق شود.

وی بیان کرد: دشمن در دهه‌های گذشته با طراحی شبیخون فرهنگی به دنبال ضربه‌زدن به باور‌های نسل جوان بود، اما خون این شهدا ثابت کرد که این توطئه نیز همچون گذشته با شکست روبه‌رو شده است.