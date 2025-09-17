پخش زنده
وزیر آموزش و پرورش گفت: هیچ گونه نگرانی برای اجرای طرح توزیع شیر در مدارس وجود ندارد چرا که این موضوع در بودجه کشور لحاظ شده بود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، علیرضا کاظمی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران به توزیع شیر در مدارس برای سال تحصیلی جدید اشاره کرد و افزود: در این زمینه، برنامه توزیع شیر در مدارس در بودجه تعیین شده بود و مشکلی در این مسئله نیست.
وی ادامه داد: شنبه هفته آینده جلسهای به ریاست معاون اول رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامهوبودجه در این زمینه خواهیم داشت تا کار بهتر پیش برود از آنجایی که تامین مالی شیر مدارس در ردیف بودجه دیده شده است، جای نگرانی برای اجرای این طرح نیست.
وزیر آموزش و پرورش گفت: ثبتنامهای دانشآموزان به بهترین شکل انجام و تقریبا در دوره ابتدایی به ۱۰۰ درصد رسیده است. در دوره اول و دوره دوم متوسطه نیز ثبتنامها به استثنای پایه دهمیها که ممکن است به علت دروس تجدیدی به مشکل خورده باشند؛ کامل شده است.
کاظمی ادامه داد: وزارت کشور، استانداران را بسیج کرده و در این خصوص شوراهای آموزش و پرورش در سطح استانها تشکیل شدهاند.
وزیر آموزش و پرورش درباره توزیع نوشت افزار در بین دانشآموزان بی بضاعت، افزود: روز گذشته، پویشی را به نام نذر «لوازم التحریر» رونمایی کردیم، تنها یک بنیاد و موسسه خیریه بیش از یک میلیون بسته لوازم تحریر اهدا کرد. تاکنون بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار بسته را آماده توزیع داریم. علاوه بر این، نهادها و موسسات حمایتی خُرد و کلان نیز در حال توزیع بستههای نوشت افزار به افراد هستند.