دو مدرسه خیر ساز و دولتی همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید در بوکان به بهره برداری میرسد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز مهاباد، مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی که به بوکان رفته بود از چند مدرسه در حال ساخت بازدید و با حضور در کارگاه توانمندسازی معلمان و فرهنگیان با آنان دیدار و گفتوگو کرد.
علی اکبر صمیمی در نشست شورای آموزش و پرورش بوکان گفت: از دوازده طرح آموزشی در حال ساخت در این شهرستان، دو مدرسه خیرساز و دولتی طی چند روز آینده و همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید به بهرهبرداری میرسد.
در این نشست همچنین چالشها و مشکلات حوزه تعلیم و تربیت بررسی و اعلام شدکه مدارس امسال به صورت حضوری خواهد بود.