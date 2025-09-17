به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز مهاباد، مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی که به بوکان رفته بود از چند مدرسه در حال ساخت بازدید و با حضور در کارگاه توانمندسازی معلمان و فرهنگیان با آنان دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

علی اکبر صمیمی در نشست شورای آموزش و پرورش بوکان گفت: از دوازده طرح آموزشی در حال ساخت در این شهرستان، دو مدرسه خیرساز و دولتی طی چند روز آینده و همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید به بهره‌برداری می‌رسد.

در این نشست همچنین چالش‌ها و مشکلات حوزه تعلیم و تربیت بررسی و اعلام شدکه مدارس امسال به صورت حضوری خواهد بود.