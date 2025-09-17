پخش زنده
گواهی سپرده کالایی با حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاههای مرتبط به زودی فعال خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرعامل بورس کالای ایران امروز در بازدید از شرکت در خواف افزود: این امر میتواند بخش قابل توجهی از نیاز نقدینگی شرکتها را برطرف کند.
جهرمی تاکید کرد : طرحهای توسعهای نیازمند روشهای نوین تأمین مالی هستند و باید برنامه ریزیهای لازم برای این امر صورت بگیرد.
وی با قدردانی از فعالیتهای مجموعه سیمیدکو گفت: سالهاست که این شرکت در بستر بورس کالا فعال است و هدف از این بازدید، بررسی نزدیک چالشها و فرصتهای همکاری بیشتر میان بورس کالا و این مجموعه است.
جهرمی افزود: یکی از محورهای اصلی این نشست، موضوع تأمین مالی طرحهای آتی و همچنین مدیریت موجودی انبار کارخانهها بودکه فعالیتهای مجموعه ، اما برای اجرای طرحهای توسعهای آینده، نیازمند استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی هستیم.
وی همچنین توسعه زیرساختها در حوزه سنگآهن، ایجاد خطوط ریلی و فراهم کردن زمینه مشارکت مردم در سرمایهگذاریها را از دیگر اولویتهای منطقه دانست و گفت: این اقدامات علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار، میتواند امنیت و شکوفایی اقتصادی را برای منطقه به همراه داشته باشد.
مدیرعامل بورس کالا در ادامه خاطرنشان کرد: سرمایهگذاریهای انجامشده در حوزه کنسانتره و گندلهسازی به تثبیت شرایط و توسعه منطقه کمک کرده است و با افزایش سرمایهگذاری در بخش زیرساخت، ظرفیت تولید نیز ارتقا خواهد یافت.
جهرمی در پایان تأکید کرد: با تلاش همهجانبه مهندسان، کارگران و فعالان اقتصادی، مسیر رشد و شکوفایی کشور هموارتر خواهد شد و آیندهای پررونق و توأم با رفاه برای مردم رقم خواهد خورد.