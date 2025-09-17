پخش زنده
امروز: -
نخستین جشنواره ملی فیلمهای کمدی سینمای ایران برای رقابت بین فیلمسازان ۲۱ تا ۲۴ مهر امسال در زنجان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ پوستر نخستین جشنواره ملی فیلمهای کمدی سینمای ایران با حضور جمعی از مسئولان و هنرمندان سینما در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان رونمایی شد.
نخستین جشنواره ملی فیلمهای کمدی سینمای ایران با هدف کشف و حمایت از استعدادهای جوان و خلاق در حوزه فیلمسازی کمدی و ایجاد فضایی برای رقابت بین فیلمسازان ۲۱ تا ۲۴ مهر امسال در زنجان برگزار میشود.
مشاور عالی دبیر جشنواره فیلمهای کمدی ایران و مدیر روابط عمومی سازمان سینمایی فارابی در این مراسم با بیان اینکه این جشنواره با دورنمای ملی و نگاه جدی در حوزه بینالمللی در بخش جانبی زمینه ارتباط هنرمندان سینمای ایران و خارج از کشور را فراهم میکند، گفت: جشنوارهها همواره میدان رقابت توام با رفاقت هستند.
به گفته ناصر باکیده، در این جشنواره تلاش شده در حوزه برنامهریزی و سیاست گذاری به نقاط قوت و ضعف توجه شود، همچنین نگاه مطالبهگری در این جشنواره مورد تاکید است.
وی با بیان اینکه یکی از اهداف برگزاری این جشنواره ایجاد فضای نشاط برای مردم است، گفت: در بخش مسابقه جشنواره بیش از ۲۰۰ عنوان اثر در قالب فیلم کوتاه داستانی، فیلم نیمه بلند داستانی و تله فیلم به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است.
باکیده خاطر نشان کرد: در این جشنواره نگاه جدی به پویانمایی و انیمیشن شده است و در تلاش هستیم تا دامنه نمایشها و اکران را در سراسر کشور گسترش دهیم.