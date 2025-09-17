شهریار سخنِ ایران، شیفته زبان فارسی و فرهنگ ایرانی است؛ او همیشه دیگران را به ارج‌گذاری به فرهنگ ایران و پاسداشت زبان فارسی سفارش کرده است.

مهدی نجفی پژوهشگر ادبی در گفتگو با خبرنگار صداوسیما گفت: دوران شعر و ادب فارسی، صدها سخنور بزرگ به خود دیده و در دوران معاصر بر اندیشه باریک شاعری توانمند همچون استاد محمدحسین شهریار رسیده است.

این پژوهشگر ادبی افزود: شهریار مایه افتخار ادبی و تجلیل از او حقیقتاً تجلیل از شعر و ادب فارسی است.

نجفی گفت: شهریار سخنِ ایران، شیفته زبان فارسی و فرهنگ ایرانی است؛ او همیشه دیگران را به ارج‌گذاری به فرهنگ ایران و پاسداشت زبان فارسی سفارش کرده است. او آگاهانه و دلسوزانه همه مردم ایران را به وحدت و یکپارچگی فرا می‌خواند.

به گفته آقای نجفی، شــعر و زندگى شهريار گواه پرورش ذوق و طبع او در متن سنت‌های ادبى اين مرزوبوم كهن است. او با اين سنت و ملاك‌ها و قراردادهاى آن آشنايى و پيوندى عميق داشت و از طريق پيوستگى با همين سنت ادبى بود كه جايگاهى بلند در شعر معاصر ايران به دست آورد.

این پژوهشگر ادبی افزود: او از همان سال‌هاى نخستين دوران كودكى با ديوان حافظ آشنا شد و هر چه بزرگ و بزرگ تر شد، انس و الفت بيشترى با آن يافت، چنانكه حافظ همدم هميشگى او باقى ماند و شايد بر اثر همين انس با حافظ بود كه او بعدها از ميان انواع شعر غزل را برگزيد و گونه‌های ديگر شعر را در كنار غزل موردتوجه قرار داد.

مهدی نجفی گفت: شهريار با همه دلبستگى به شعر و ادب گذشته از تحولات عصر خود نيز هيچ‌گاه غافل نماند، كوشــيد تا آثار و دیدگاه‌های جديد ادبى را آنچنان كه در زمان او بود، بشناســد و با سنجش و دقت آنچه را كه براى شعر روزگار خود سودمند می‌دانست، برگزيند و در بناى ساختمان شعر خود به كار ببرد.

27 شهریور؛ روز شعر و ادب پارسی و روز بزرگداشت استاد شهریار است.