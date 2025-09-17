کلنگ احداث ۳۶۰ واحد مسکونی در کوی سجادیه با حضور مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، استاندار مرکزی و جمعی از مسئولین با هدف احداث خانه‌هایی ایمن در این محله به زمین زده شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ استاندار مرکزی با اشاره به اینکه قبل تر حدود ۵۰۰ واحد مسکونی در این محله ساخته شده است از بازآفرینی خانه‌های محله‌های حاشیه‌ای و بافت فرسوده اراک در مراحل مختلف خبر داد.

زندیه وکیلی به مساحت زمین در نظر گرفته شده برای این طرح ۲.۱ هکتاری با کاربری مسکونی، تجاری، ورزشی، درمانی و فضای سبز اشاره کرد و افزود: مساحت زیربنای غیر مفید این زمین ۴۸ هزار متر مربع، مساحت مسکونی آن ۹ هزار و ۸۲۵ متر مربع و مساحت مفید مسکونی ۳۲ هزار متر مربع است.