به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس جهاد کشاورزی شهرستان جوین، گفت: ۲۸ واحد گاوداری صنعتی شیری با ظرفیت تقریباً ۴ هزار رأس دام سنگین و سه واحد گوسفندداری صنعتی با ظرفیت ۹ هزار و ۳۰۰ رأس فعالیت می‌کنند.

نیک‌پسند با اشاره به ظرفیت اشتغالزایی این صنعت در شهرستان گفت: میزان اشتغال مستقیم در واحد‌های صنعتی لبنیاتی حدود ۲۶۰ نفر و اشتغال غیرمستقیم نیز بالغ بر ۵۰۰ نفر است.

وی گفت: یک واحد تولید پنیر و پنیر پیتزا و چندین واحد سنتی و خانگی تولید ماست، کره، پنیر و سایر فرآورده‌های لبنی به صورت پراکنده در سطح شهرستان فعالیت دارند و یک کارخانه لبنیات نیز در مرحله ساخت قرار دارد.