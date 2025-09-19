به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ حمیدرضا مصطفایی گفت: در پی رصد اطلاعاتی ماموران انتظامی کلانتری ۱۲ حضرتی مبنی بر به کارگیری چند دستگاه ماینر غیرمجاز در یکی از مناطق شهرستان کازرون، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی این شهرستان قرار گرفت.

او افزود: ماموران پس از هماهنگی قضایی و بازدید از محل اعلام شده ۶ دستگاه ماینر که در انباری جاسازی شده بود را کشف و در همین زمینه یک نفر دستگیر شد.

سرهنگ حمیدرضا مصطفایی بیان کرد: برابر نظر کارشناسان ارزش ماینر‌های کشف شده ۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.

فرمانده انتظامی کازرون عنوان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.