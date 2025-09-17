به گزارش خبرگزاری صداو سیما؛ ابراهیم سلیمانی درخصوص نمایشگاه عکس «شکوه ‌قم ‌در ‌قاب ‌تاریخ» که به مناسبت هزار و پانصدمین سالروز ولادت حضرت فاطمه معصومه (س)، روز ملی قم و هفته فرهنگی قم برپا شده است گفت: در این نمایشگاه، ۴۰ تابلوی عکس رنگی و سیاه‌وسفید از عکاسان مختلف به نمایش گذاشته شده که منتخبی از آثار عکاسان است که خوشبختانه در این سال‌ها، عکس‌های گوناگونی توسط عکاسان از این استان به ثبت رسیده است.

وی افزود: برخی از عکس‌ها، عکس‌های آرشیوی است که همه عکس‌ها مستند بوده و در زیرنویس عکس‌ها؛ نام عکاس، تاریخ ثبت عکس و شرح عکس آورده شده است.

رئیس انجمن عکاسان استان قم درباره بازه زمانی عکس‌های به نمایش گذاشته در این نمایشگاه گفت: تقریباً عکس‌های به نمایش گذاشته شده، مربوط به دو قرن اخیر تا مقطع انقلاب اسلامی ایران است.

مدیر نگارخانه فرهنگ افزود: قم نگینی تابناک در پهنه تاریخ و فرهنگ ایران‌ اسلامی با حرم مطهر کریمه اهل بیت (ع)، بقاع متبرک امامزاده‌ها (ع)، مسجد مقدس جمکران و معماری باشکوه خود ، همواره مرکز معنویت و زندگی شهری بوده است.

سلیمانی گفت: این نمایشگاه با نگاهی هنری و مستند، دو قرن تصویر و خاطره را پیشِ روی مخاطب می‌گذارد و هر قاب عکس، روایتگر گوشه‌ای از معماری، شکوه و زندگی شهری قم است و ارزش‌های معنوی و سرمایه‌های میراث‌کهن شهر را به نمایش می‌گذارد؛ سرمایه‌هایی که امروز در حال کم‌رنگ شدن هستند و می‌توانند الگویی الهام‌بخش برای توسعه پایدار و حفظ هویت شهری باشند.

وی تأکید کرد: این نمایشگاه عکس، فرصتی است تا مخاطب نه تنها با سیمای تاریخی و معماری شهر قم آشنا شود؛ بلکه اهمیت حفاظت از میراث‌معنوی و مادی شهر را درک کند و از شکوه گذشته، برای ساختن آینده‌ای الهام‌بخش بهره بگیرد.

لازم به ذکر است مجید داداش‌نژاد تصاویر به نمایش درآمده را از میان آثار عکاسان و منابع گوناگون گردآوری و گلچین کرده است و بخشی از آنها برای نخستین بار به نمایش گذاشته شده‌اند.

این نمایشگاه با همکاری آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س)، ادارات‌ کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم، سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قم، بنیاد قم‌پژوهی، انجمن عکاسان استان قم و نگارخانه فرهنگ به صورت رایگان برای بازدید عموم بر پا شده است.

نمایشگاه عکس «شکوه ‌قم ‌در ‌قاب ‌تاریخ» که به مناسبت هزار و پانصدمین سالروز ولادت حضرت فاطمه معصومه (س)، روز ملی قم و هفته فرهنگی قم ، از دیروز با حضور جمعی از مسئولان، عکاسان و هنرمندان استان قم در نگارخانه فرهنگ شهر قم افتتاح شده است ، تا ۳۱ شهریور از ساعت ۱۲ تا ۲۰ در نگارخانه فرهنگ، برای بازدید عموم بر پا است و آثار متنوعی از عکاسی قدیم شهر قم در آن به نمایش گذاشته شده است.