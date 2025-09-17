رئیس‌ کمیته امداد امام خمینی (ره) برخوار از توزیع بیش از ۱۱۰۰ بسته کمک آموزشی و ۵۵۰ کیف مدرسه و ۵۴۰ کفش و لباس برای دانش آموزان زیررپوشش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛رسول رحمتی گفت: یک هزار و ۱۰۰ دانش آموز تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان برخوار هستند که با کمک خیران، مراکز نیکوکاری و کمک‌های نقدی و غیر نقدی جشن عاطفه‌ها علاوه بر تامین لوازم التحریر، پوشاک و کفش دانش آموزان تامین شده است.

وی افزود: تاکنون بیش از یک میلیارد و ۶۶۲ میلیون ریال برای تامین لوازم التحریر، کیف، کفش و پوشاک هزینه شده است.

رئیس‌ کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان برخوار پارسال بیش از ۱۰ میلیارد ریال در جشن عاطفه‌ها جمع شده و پیش بینی می‌شود امسال به ۲۰ میلیارد ریال برسد.