به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز مهاباد، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی پیرانشهر گفت: مراسم اختتامیه سومین جشنواره تئاتر خیابانی زاب با حضور مسئولان استانی و محلی، جمعی از هنرمندان و علاقه‌مندان به هنر نمایش، در پارک کودک شهر پیرانشهر برگزار شد.

موسی تسبیحی افزود: داوری آثار این دوره را مهدی صالحیار، امیر زارع‌زاده و محسن مصطفی‌پور بر عهده داشتند.

وی تصریح کرد: در بخش طراحی بروشور، امیرحافظ قاسم‌نژاد برای نمایش «ما هم آدمیم» از تکاب، رتبه نخست را به دست آورد و چیا قاضی برای نمایش «ملودی» از بوکان، شایسته تقدیر شناخته شد.

تسبیحی اضافه کرد: در بخش طراحی لباس، رضا محمدخانی برای نمایش «اندر احوالات تخم‌مرغ» به عنوان نفر اول معرفی شد و از سریه نجفی با نمایش «ما هم آدمیم» و آرمان نوری با نمایش «ایران‌بانو» تقدیر شد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی پیرانشهر اظهارداشت: در بخش بازیگری زن، پرستو آلی برای بازی در نمایش «زیر خط مرگ» از بوکان، مقام نخست را به دست آورد و تندیس جشنواره، لوح افتخار و جایزه نقدی دریافت کرد.

تسبیحی گفت: همچنین ساریه امینی با نمایش «ملودی» و سیما کلانتری با نمایش «سوتان» به‌طور مشترک دوم شدند و دلنیا عبداللهی و فاطمه شکری نیز به‌طور مشترک رتبه سوم را کسب کردند.

وی اضافه کرد: در بخش بازیگری مرد، رتبه اول مشترک به وریا شاکری برای نمایش «ملودی» رسید و هادی نقودی برای «ما هم آدمیم» رسید و محمد صالح‌زاده و حجت قاسم‌نژاد دوم شدند و جمال سلطانی و مهران مصطفی‌زاده هم رتبه سوم را کسب کردند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی پیرانشهر یادآور شد: میثم مصطفی‌زاده هم برای بازی در نمایش «سوتان» مورد تقدیر ویژه قرار گرفت.

تسبیحی با اشاره به نفرات برتر بخش طرح و ایده هم گفت: یوسف فتحی با نمایش «زیر خط مرگ» عنوان نخست را به خود اختصاص داده و حجت قاسم‌نژاد دوم شد و امید مولانا به مقام سوم رسید.

تسبیحی بیان کرد: همچنین از هوشنگ بابایی برای نمایش «کلید ۱۹۴۸» تقدیر ویژه شد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی پیرانشهر گفت: در بخش کارگردانی، باز هم یوسف فتحی برای نمایش «زیر خط مرگ» از بوکان، تندیس، لوح افتخار و جایزه نقدی دریافت کرد و مقام دوم هم به حجت قاسم‌نژاد برای نمایش «ما هم آدمیم» رسید و مقام سوم مشترک نیز به جمال سلطانی و امید مولانا تعلق گرفت.

وی افزود: در بخش آثار منتخب جشنواره، نمایش «زیر خط مرگ» به کارگردانی یوسف فتحی از بوکان به عنوان اثر برتر جشنواره انتخاب و به جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر معرفی شد.

تسبیحی همچنین اظهار کرد: در پایان این جشنواره نمایش «ما هم آدمیم» به کارگردانی حجت قاسم‌نژاد از تکاب نیز به جشنواره فجر راه یافت و همچنین نمایش «سوتان» به کارگردانی امید مولانا از پیرانشهر، به‌صورت مشروط به جشنواره منطقه‌ای آیینی و سنتی زیویه معرفی شد.