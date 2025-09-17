پخش زنده
امروز: -
مدیر آموزش و پرورش شهرستان برخوار گفت: امسال آموزش و پرورش شهرستان برخوار با تفاهم نامه با مدیران مدارس به دنبال سال تحصیلی پویا و با نشاط در مدارس است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ حسین یزدی در گردهمایی مدیران مدارس شهرستان برخوار افزود: طرح محله محور نماد برای کاهش آسیبهای اجتماعی، طرح نماز یاران، برنامههای تربیت بدنی، اقامه نماز مدارس و برنامههای مختلف پرورشی، از مهمترین محورهای تفاهمنامه با مدیران مدارس است.
وی گفت: مشارکت معاونان، آموزگاران، خانوادهها همراه با دانش آموزان در برنامههای پرورشی به شور و نشاط در مدرسه کمک میکند و همه در این طرحها مشارکت دارند.