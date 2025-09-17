به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر جهادکشاورزی گفت:این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به علت سرمازدگی فروردین ماه با کاهش ۵۰ درصدی تولید مواجه است.

حجت صفرنژاد با اشاره به وجود ۳۰۰ هکتار باغ گردو در شهرستان کوهسرخ، عاید امسال کشاورزان را چهل وپنج میلیارد تومان اعلام کرد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کوهسرخ با بیان اینکه این شهرستان از تولیدکنندگان مهم گردو در استان است، گفت: سرشاخه‌کاری درختان کهنسال، جایگزینی نهال‌های مقاوم و دیرگل نظیر چندلر و فرنور و اجرای طرح‌های آموزشی-ترویجی از جمله اقدامات مدیریت جهاد کشاورزی برای پایداری تولید و افزایش بهره‌وری باغات گردو به شمار می‌رود.

صفرنژاد تأکید کرد: حمایت از متقاضیان دریافت نهال پیوندی با اعطای یارانه نهال و معرفی به نهالستان‌های مجوزدار، سبب جوان‌سازی باغات، تولید محصول یکنواخت و مقاوم در برابر سرما و در نهایت توسعه باغات گردو در آینده کوهسرخ خواهد شد.