به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ رسول ایزد پناه فرمانده انتظامی فراشبند گفت: در راستای طرح افزایش امنیت اجتماعی و در اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز، مامورین کلانتری ۱۱ نوجین هنگام کنترل خودرو‌های عبوری به یک دستگاه وانت نیسان مشکوک شدند و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

او افزود: در بازرسی از این خودرو ۵ هزار و ۱۱۷ بطری نوشیدنی بدون مجوز کشف شد.

سرهنگ رسول ایزد پناه افزود: برابر نظر کارشناسان ارزش نوشیدنی‌های کشف شده ۴ میلیارد ریال برآورد شده است.

فرمانده انتظامی فراشبند بیان کرد: راننده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.