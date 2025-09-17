به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به مناسبت ایام هفته وحدت نشست و دیدار صمیمی ائمه جماعت و علمای اهل تسنن استان آذربایجان غربی با فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهداء علیه السلام برگزار شد.

در این دیدار که در مسجد اهل تسنن امام شافعی ارومیه برگزار شد سردار سرتیپ پاسدار امان اله گشتاسبی فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهداء علیه السلام نیروی زمینی سپاه با اشاره به اهتمام دشمنان اسلام و انقلاب بر ایجاد تفرقه میان شیعه و سنی گفت: تمام دشمنی های نظام سلطه و غرب با ما برای این است که حضرت امام خمینی رحمت الله علیه انقلابی را پایه گذاری کرد که بر مبانی اصیل اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم، اصل استکبارستیزی و مقابله با زورگویی پافشاری داشته و دارد.

سردار گشتاسبی تجاوز اخیر دشمنان را بر اساس خطای محاسباتی آنان در ایجاد اختلاف در صفوف مردم دانست و ابراز کرد: شکست آمریکا و اسرائیل در جنگ اخیر تنها به واسطه اتحاد و همدلی میان آحاد مردم ممکن شد و یکی از مهمترین عوامل پیشنهاد آتش بس از سوی دشمن ناکامی آن در ایجاد شکاف بین مردم بود.

وی افزود: نقش آفرینی علمای اهل سنت ما در طول دوران انقلاب اسلامی بخصوص در ایام جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بسیار مهم و کارساز بود.

در ابتدای این دیدار ماموستا کلشی نژاد امام جمعه اهل سنت ارومیه با تشکر از زحمات رزمندگان قرارگاه حمزه سیدالشهداء علیه السلام نیروی زمینی سپاه در تأمین امنیت پایدار در منطقه شمالغرب کشور گفت: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همواره طلایه دار و پرچم دار وحدت بین شیعه و سنی بوده و تلاش فرماندهان و رزمندگان این قرارگاه در این زمینه ستودنی است.

در این دیدار علمای اهل سنت بر ضرورت توجه به موضوع فلسطین و محکومیت جهانی جنایات رژیم صهیونیستی در غزه تأکید کردند.

بصیرت افزایی و تأکید بر لزوم حفظ وحدت و همبستگی یکی از مهمترین اهداف برگزاری این مراسم بود.