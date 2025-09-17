پخش زنده
دبیر فدراسیون چوگان: اصفهان پس از تهران، بیشترین تعداد چوگانباز و زیرساختهای این ورزش را در کشور دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ عبدالله مؤذنزاده در حاشیه برگزاری هفته یازدهم رقابتهای لیگ چوگان بانوان کشور به میزبانی اصفهان افزود: زمینهای این رشته ورزشی در بُرخوار و خمینیشهر در کنار استعدادهای درخشان جوان، جایگاه اصفهان را بهعنوان دومین قطب چوگان ایران تثبیت کرده است.
وی ادامه داد: اصفهان با میدان تاریخی «نقشجهان» بهعنوان الگویی برای زمینهای چوگان مدرن، از جایگاه ویژهای در این ورزش برخوردار است.
دبیر فدراسیون چوگان با اشاره به اهمیت تاریخی اصفهان و احیای این ورزش در میدان نقش جهان، بر لزوم حمایت از این ورزش بهعنوان میراثی جهانی تأکید کرد.
مؤذنزاده افزود: فعالیتهای چوگان در اصفهان از دهه ۹۰ رونق گرفت و در سال ۱۳۹۳ پس از سدهها، بازی چوگان باردیگر در میدان نقشجهان این شهر احیا شد.
وی بیان کرد: این روند تا امروز نیز ادامه یافته و با تأسیس باشگاهی مجهز در دانشگاه صنعتی اصفهان، زیرساختهای این ورزش تقویت شده است.
موذنزاده همجنین از برگزاری هفتههای یازدهم (ویژه بانوان) و دوازدهم (ویژه آقایان) لیگ ملی چوگان در شهر اصفهان خبر داد و گفت: برگزاری این رویداد، همزمان با هفته گردشگری، فرصتی برای معرفی بیشتر چوگان بهعنوان میراث کهن ایرانی و جلب توجه گردشگران به این ورزش اصیل است.
وی با بیاناینکه چوگان بهعنوان ورزشی پرهزینه به حامی مالی قوی نیاز دارد، تأکید کرد: حضور حامیان مالی برای تأمین زیرساختها و تجهیزات وارداتی ضروریست .
گفتنی است هفته یازدهم رقابتهای لیگ چوگان بانوان کشور امروز در اصفهان پیگیری شد و تیم بسپار شیمی سپیدان از سد نزاجا گذشت و تیم رخش تالش در مقابل فراجا مغلوب شد.
در دیدار نخست، بسپار شیمی سپیدان با ارائه نمایشی قدرتمند، تیم نزاجا را با نتیجه ۱۱ بر ۷ از پیش رو برداشت که این پیروزی، گامی مهم برای سپیدان در مسیر رقابتهای این فصل لیگ محسوب میشود.
در دومین بازی، تیم رخش تالش با نتیجه ۱۴ بر ۷ نتیجه را به تیم فراجا واگذار کرد.
این رقابتها در بخش بانوان نیز امروز ادامه خواهد یافت و همچنین رقابتهای بخش آقایان در روزهای پنجشنبه (فردا) و جمعه با حضور تیمهای بسپار شیمی سپیدان، فراجا، نزاجا، رخش تالش، گوی و چوگان اسپادانا خمینی شهر و آذرخش شاهین شهر برگزار خواهد شد.