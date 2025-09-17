به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، استاندار همدان در ستاد انتخابات استان با اشاره به اینکه بر اساس فرمایشات رهبر معظم انقلاب ۴ اصل سلامت امنیت رقابت و مشارکت مسیر مسئولان را برای برگزاری موفق انتخابات مشخص می‌کند گفت: انتخابات نماد ظهور و بروز مردم سالاری و حضور مردم در صحنه اجتماع است و همه وظیفه داریم برای برگزاری مطلوب آن تلاش کنیم.

حمید ملا نوری شمسی با تاکید بر توجه بیشتر به دو اصل رقابت داوطلبان و مشارکت حداکثری مردم در انتخابات افزود: باید با بهره گیری از فعالان سیاسی و گروه‌های تاثیر گذار امید آفرینی و تشویق نخبگان به داوطلبی در همه شهر‌ها و روستا‌های استان زمینه برای انتخاباتی پر شور و انتخاب افرادی اصلح و شایسته فراهم شود.

استاندار همچنین از بانوان استان خواست برای حضور در عرصه مدیریت شهری و روستایی در انتخابات شورا‌های اسلامی شهر‌ها و روستا‌ها مشارکت جدی داشته باشند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار هم با اشاره به اینکه نام نویسی از داوطلبان انتخابات شورا‌های اسلامی شهر از ۲۱ دی و روستا از ۲۱ بهمن به صورت اینترنتی انجام خواهد شد گفت: برای برگزاری انتخاباتی سالم امن و پرشور با احزاب و گروه‌های مختلف در استان نشست‌های هم اندیشی و تبیینی برگزار می‌شود.

حمزه امرایی از رسانه‌ها خواست در این عرصه حضور فعال داشته باشند.