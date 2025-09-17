سرپرست ورزش و جوانان کردستان گفت: ارتقای ورزش استان نیازمند آموزش و توسعه زیرساخت‌ها است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، خاکی در جلسه مجمع عمومی و سالیانه هیات ورزش نابینایان و کم بینایان استان با اشاره به موفقیت‌ها و مدال آوری ورزشکاران استان در سطح ملی و بین المللی گفت: هیئت‌های ورزشی استان از زیرساخت‌ها مناسبی برخوردار نیست و باید ارتقا یابد.

مظلومی رییس فدراسیون ورزش‌های نابینایان و کم بینایان نیز دراین مجمع به ظرفیت‌های استان در توسعه ورزش قهرمانی اشاره کرد و گفت: رویکرد فدراسیون حمایت از ورزشکاران در بخش‌های پایه و قهرمانی است.

در این مجمع گزارشی از فعالیت ها، درآمد و هزینه کرد‌های هیات ارائه و برنامه‌های سال آتی این هیات نیز برای اعضای مجمع تشریح شد.