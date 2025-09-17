پخش زنده
رئیس پلیس آگاهی آذربایجانغربی از کاهش ۲۶ درصد ی جرایم جنایی استان و ۸۳ درصدی سرقت مسلحانه در استان خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ رئیس پلیس آگاهی آذربایجانغربی در نشست خبری با خبرنگاران، از کاهش چشمگیر جرایم جنایی و افزایش قابل توجه کشفیات خبر داد و تأکید کرد: خط قرمز پلیس، امنیت اجتماعی شهروندان است و هیچ مجرمی در استان مجال تکرار جرایم سریالی و سازمانیافته نخواهد داشت.
سرهنگ شکری در تشریح عملکرد پلیس آگاهی طی سالهای اخیر گفت: از ابتدای مسئولیت در پلیس آگاهی استان تمرکز اصلی ما بر جرایم خشن نظیر قتل، آدمربایی و سرقت مسلحانه بوده و خوشبختانه در این حوزه جزو استانهای برتر کشور هستیم.
وی با اشاره به دستاوردهای این یگان اظهار داشت: در مجموع، جرایم جنایی استان ۲۶ درصد کاهش یافته و سرقت مسلحانه نیز با کاهش ۸۳ درصدی همراه بوده است. همچنین با تلاش همکاران و همراهی دستگاه قضایی، کشفیات جرایم جنایی ۱۱۱ درصد رشد داشته که بالاتر از میانگین کشوری است.
رئیس پلیس آگاهی آذربایجانغربی درباره رسیدگی به پروندههای معوق نیز توضیح داد: تمامی قتلهای معوق تا ۲۰ سال گذشته در دستور کار قرار گرفته و هیچ پروندهای رها نشده است. امروز کشف یک پرونده تنها شناسایی قاتل نیست، بلکه تا زمان دستگیری و تکمیل روند قضایی ادامه مییابد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت پیشگیری اشاره کرد و گفت: بخش زیادی از جرایم ناشی از نگهداری سلاحهای غیرمجاز و همچنین بیتوجهی به نکات ایمنی در منازل است. توصیه ما به شهروندان، خودداری از نگهداری طلا و وجوه نقد در خانه و استفاده از گاوصندوقهای استاندارد و غیرقابل جابهجایی است.
سرهنگ صادق شکری با اشاره به اقدامات ساختاری و فنی پلیس آگاهی افزود: راهاندازی گشتهای محسوس و نامحسوس، تجهیز پلیس به امکانات علمی و آزمایشگاهی، همکاری نزدیک با دستگاه قضایی و استفاده از پایش الکترونیکی از جمله محورهای کاری ما برای کنترل مجرمان سابقهدار و جلوگیری از تکرار جرم است.
وی همچنین از انهدام باندهای سرقت سازمانیافته و کشف سلاحهای آنان خبر داد و گفت: تمامی اعضای باندهای وارد شده از استانهای دیگر شناسایی و دستگیر شدند و پروندههایشان به مراجع قضایی ارسال شد.
به گفته رئیس پلیس آگاهی استان، بیش از ۹۹ درصد پروندههای جعل و کلاهبرداری نیز کشف شده است.
وی در ادامه هشدار داد: یکی از شایعترین شیوههای کلاهبرداری امروز استفاده از رسیدهای جعلی پرداخت است که شهروندان باید در معاملات مالی حتماً از بانک استعلام بگیرند و صرفاً به نمایش رسید الکترونیکی اکتفا نکنند.
سرهنگ شکری در پایان خاطرنشان کرد: امنیت اجتماعی برای ما یک اصل است و اجازه نمیدهیم هیچ مجرمی با اقدامات سازمانیافته یا سریالی آرامش جامعه را برهم بزند؛ در صورت وقوع، بلافاصله کارگروههای ویژه تشکیل و اقدامات قانونی انجام میشود.