به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سرهنگ جواد حاجی گفت:در پِی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر برداشت مبلغ ۲ میلیارد ریال از حساب بانکی ایشان در فضای مجازی از طریق کلاهبرداری مراتب در دستور کار پلیس فتا قرار گرفت.

وی افزود: با پیگیری‌های فنی و تخصصی کارشناسان پلیس فتا، متهم این پرونده شناسایی و با هماهنگی مقامات قضایی، مبلغ ۲ میلیارد ریال به حساب شاکی بازگردانده شد.

وی با هشدار نسبت به شیوه‌های رایج کلاهبرداری اینترنتی تصریح کرد: شهروندان هرگز نباید روی لینک‌های ناشناس و مشکوک که با عناوینی مانند: ابلاغیه قضایی، یارانه، بسته حمایتی یا برنده شدن در قرعه‌کشی ارسال می‌شوند کلیک کنند؛ زیرا این پیام‌ها ابزاری برای سرقت اطلاعات بانکی و خالی کردن حساب هستند.