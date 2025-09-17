مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی: این ستاد ۳۱۱ مصوبه داشته که تاکنون ۹۲ درصد آن اجرا شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ علی جودکی در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به اینکه در پنج ماه ابتدایی امسال ۶۸ جلسه اصلی در ستاد تسهیل استان برگزار شده، گفت: مأموریت اصلی ستاد تسهیل حل مشکل واحد‌های تولیدی و صنعتی است.

او افزود: مباحث مختلف واحد‌های تولیدی که با بخش‌های مختلف دولت، امور مالیاتی، تأمین اجتماعی و یا دستگاه‌های خدمات رسان مشکل دارند، در جلسه ستاد تسهیل به ریاست استاندار و معاونان او تشکیل، مطرح و رسیدگی می‌شود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی ادامه داد: واحد‌های دولتی و شبه دولتی که مصوبات ستاد به آنها ابلاغ می‌شود، به لحاظ قانونی ظرف ۱۵ روز فرصت اعتراض دارند، در غیر این صورت باید مصوبات را اجرا کنند و تاکنون ۹۲ درصد مصوبات ستاد تسهیل اجرایی شده است.

جودکی با تأکید بر اینکه در پنج ماه ابتدایی امسال ۷۵ جواز تأسیس صادر و ۲۷۷ جواز تمدید و یا اصلاح شده است، گفت: در این مدت ۱۳۹ پروانه بهره وری در بخش‌های مختلف تولید در استان صادر شده است.

در استان مرکزی بیش از سه هزار واحد تولیدی و صنعتی وجود دارد.