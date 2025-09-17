به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ امیر تیموری در این بازدید گفت: ۳ کیلومتر رفت و ۳ کیلومتر برگشت از محور میاندوآب ـ چهاربرج در ورودی شهر بکتاش آسفالت ریزی انجام می‌شود.

فرماندار میاندوآب افزود: برای آسفالت این محور مبلغ ۲۸۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.



احمدی نماینده مردم هم از پیگیری آسفالت ادامه محور میاندوآب ـ چهاربرج خبر داد گفت: با توجه به نشستی که با وزیر راه و شهرسازی داشتیم جهت تکمیل راه‌های مواصلاتی این شهرستان‌ها اعتبارات لازم را گرفتیم که به زودی عملیات آنها نیز آغاز خواهد شد.