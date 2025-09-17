بانو طوبی مشهدالکویه فراهانی مادر شهیدان علیرضا و غلامرضا مشهدالکویه فراهانی به دلیل کهولت سن در ۸۰ سالگی آسمانی شد.

پیکر مادر شهیدان مشهدالکویه فراهانی فردا ساعت ۱۰ صبح در قطعه ۱۹ گلزار شهدای بهشت زهرای تهران تشییع و خاکسپاری می‌شود.

علیرضا مشهدالکویه فراهانی مرداد سال ۱۳۴۴ در تهران چشم به جهان گشود. تا چهارم متوسطه درس خواند و با شروع جنگ تحمیلی به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت. نوزدهم اسفند ۱۳۶۲ با سمت کمک بی سیم چی در جزیره مجنون عراق شهید شد.

غلامرضا شهریور سال ۱۳۴۱ در تهران چشم به جهان گشود. تا پایان دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت و بعنوان پاسدار عازم جبهه شد. وی دوم فروردین سال ۱۳۶۱ با سمت آر پی جی زن در شوش بر اثر اصابت گلوله شهید شد. مزار هر دو برادر در بهشت زهرای تهران واقع است.