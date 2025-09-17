استاندار آذربایجان‌غربی در جشن عاطفه‌ها و پویش تامین مایحتاج تحصیلی دانش‌آموزان نیازمند مشارکت کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی با حضور در یکی از پایگاه‌های جمع آوری کمک‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره)، در جشن عاطفه‌ها و پویش تامین مایحتاج تحصیلی دانش‌آموزان نیازمند مشارکت کرد.

استاندار آذربایجان‌غربی در حاشیه این بازدید بر اهمیت ترویج فرهنگ انفاق و یاری‌رسانی به دانش‌آموزان بی‌بضاعت تأکید کرده و افزود: مشارکت گسترده اقشار مختلف جامعه می‌تواند زمینه‌ساز کاهش دغدغه‌های خانواده‌های نیازمند در آغاز سال تحصیلی جدید باشد.